Особо обсуждаемым в последние несколько дней пунктом в Правилах дорожного движения стали изменения, касающиеся установки на авто знака «Шипы».

По иронии судьбы за 7 - 10 дней до смены шипованной резины на летнюю вступили в силу изменения в ПДД. Отныне эксплуатация автомобиля без опознавательных знаков, в том числе «Шипы» и «Начинающий водитель», запрещена.

Читатель «Казанских ведомостей» Булат Гарифуллин об изменениях в ПДД узнал только от сотрудников ГАИ. Водителя остановили рядом с железнодорожным вокзалом «Казань-1», чтобы проверить наличие знака «Шипы». Гарифуллина за отсутствие такового на авто с шипованной резиной на первый раз только предупредили, но на следующий день обещали выписать штраф на сумму 500 рублей. Читателя, конечно же, возмутил факт облавы в первые же дни вступления в силу изменений в ПДД: нечестно это как-то со стороны дорожных инспекторов. Тем более что дороги в городе почти все очистились от снега и льда и вот-вот начнется массовая замена шин на летние. Кстати, Булат заехал в несколько казанских автомагазинов, но знака «Шипы» найти нигде не смог - его просто за пару дней раскупили.

Подобная ситуация и в других городах республики. Водители буквально запаниковали. Нам в редакцию звонили из Лениногорска - там некоторые водители просто боятся выезжать на машине без «Ш», ожидая массовые облавы ГИБДД, и добираются до работы своим ходом. Другие скачивают изображение знака из интернета и распечатывают на цветном принтере (кстати, хороший выход из положения!). А кто-то берется за фломастеры и рисует изображение сам.

Как объяснили сотрудники казанских супермаркетов автомобильных товаров, специального завоза знаков не было. Но это планируется в ближайшее время сделать, поскольку действительно товар, находившийся в наличии, раскупили уже в начале недели. А вот по поводу цены ответить затруднились. Цена обычной наклейки не превышала 50 рублей. Изменится ли она с принятием закона и в связи с таким ажиотажем, пока неизвестно.

Как объяснили в отделе пропаганды БДД Управления ГИБДД МВД по РТ, поскольку изменения уже вступили в силу, водителям необходимо оборудовать автомобиль специальными знаками «Шипы» и «Начинающий водитель». За эксплуатацию машины с шипованной резиной без соответствующего знака полагается предупреждение или штраф 500 рублей. И никаких поблажек.