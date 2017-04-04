В седьмой раз АО «ТАТМЕДИА» и «Татарстан почтасы» наградили победителей конкурса почтальонов и отделений почтовой связи по итогам подписки на первое полугодие 2017 года.



Лучшие почтальоны и отделения почтовой связи увеличили подписку на районные или городские газеты АО «ТАТМЕДИА» по сравнению с этим же периодом прошлого года. Призовые места удалось занять тем, у кого наблюдалась наибольшая динамика роста количества подписных квитанций. Учитывались также охват домохозяйств подпиской на определенной территории и процентное соотношение тиража. Несмотря на то что существует тенденция сокращения подписки, почтальонам удалось не просто удержать подписчиков, но и увеличить их количество.

- Для нас очень важен конкурс почтальонов и отделений почтовой связи Татарстана. Конечно, критерии оценки во многом количественные - учитываются плотность населения, количество подписчиков. Но это не самое главное. Важно, какую роль играют почтальоны в своем районе, городе или селе. Они работают и в жару, и в холод, поскольку для многих газеты - это единственный источник информации. Нам есть что предложить читателю. Это издания для самой широкой аудитории на разных языках. Почтальоны - проводники информации, - отметил генеральный директор АО «ТАТМЕДИА» Андрей Кузьмин.

Победителей определяли в пяти номинациях. Так, звание «Лучшее отделение почтовой связи» завоевало отделение почтовой связи «Теньки» Камско-Устьинского почтамта. Они увеличили тираж районной газеты на 51 процент. Лучший тираж по журналам оказался у ОПС «Малая Цильна» ОСП Дрожжановского почтамта.

Самые высококонкурентные номинации оказались среди почтальонов сел и городов. Так, лучшим сельским почтальоном стала Рамзия Калимуллина из Балтасинского района. Она подписала 149 человек на районную газету, что на 10 процентов больше результатов прошлого года. Рекордные показатели у победительницы в номинации «Лучший почтальон малого города» Гульшат Габдрахмановой из Арска. Она увеличила количество подписчиков почти на 50 процентов. Растет количество читателей газет и в Зеленодольске благодаря лучшему городскому почтальону Юлии Морозовой. На первое полугодие этого года она подписала 138 человек.

- Работа почтальона, конечно, нелегкая. Нужно общаться с людьми, предлагать подписку на различные издания. К каждому человеку нужно найти свой подход, что иногда бывает сложно. Я работаю почтальоном 16 лет, 10 из них в деревне и 6 в Арске. Я очень люблю свою работу, потому что вместе с газетами мы приносим подписчикам счастье, - поделилась одна из победительниц конкурса Гульшат Габдрахманова.