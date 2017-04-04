В Татарстане завершились зональные отборочные туры одного из самых масштабных молодежных фестивалей эстрадного искусства «Созвездие - Йолдызлык». Проходили они с 1 февраля по 31 марта в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Буинске, Зеленодольске, Нурлате, впервые в качестве зоны фестиваля была выбрана Рыбная Слобода.



Ребята от 5 лет до 21 года соревновались в трех номинациях: вокал (соло и ансамбли), хореография и конферанс. Всего на отборочных турах жюри отсмотрело 3042 номера, которые были представлены 21167 участниками. Победители и призеры зональных этапов получили путевки в суперфинал, который пройдет с 10 по 14 апреля в одном из казанских концертных залов. В нем примут участие около 5 тысяч конкурсантов. По итогам суперфиналов лучшие из лучших выступят в Казани 14 и 22 апреля в масштабных гала-концертах фестиваля.

«Созвездие - Йолдызлык» является не просто знаковым ярким событием весны, но и раскрывает перед ребятами множество возможностей для реализации своего творческого потенциала. Прежде всего речь идет о том, что участникам дается шанс поступить в РУТИ-ГИТИС.

- Особой гордостью для участников является плодотворное сотрудничество с Российским университетом театрального искусства (ГИТИС), в котором прошли учебу 22 победителя этого фестиваля и сейчас продолжают обучение 26 талантливых молодых людей из Татарстана. Также у ребят есть возможность с детского возраста участвовать, побеждать и получать стипендию. Поощряются и педагоги, учреждения, которые подготовили ребят, - рассказал на пресс-конференции заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Рустам Гарифуллин.

После окончания фестиваля стартует интересная и плодотворная летняя кампания. У ребят появляется возможность познакомить со своим творчеством не только Татарстан, но и жителей других регионов. К примеру, ежегодно около 200 человек выезжают в Крым и проводят там около 5 - 6 концертов как для жителей острова, так и для моряков Черноморского флота. Однако достичь таких результатов было бы просто невозможно без поддержки опытных наставников.

- Не было бы такого эффекта, если бы за каждым ребенком, творческим коллективом, исполнителем не стоял талантливый наставник, педагог. «Созвездие - Йолдызлык» является ярким воплощением всего лучшего, что есть в системе дополнительного образования детей, - отметила заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима.

Генеральный продюсер фестивального движения «Созвездие - Йолдызлык», член Общественной палаты РТ Дмитрий Туманов подчеркнул, что интерес к проекту не перестает расти, количество гостей увеличивается. А главное - данный фестиваль является одним из лучших проектов по сохранению детского творчества.