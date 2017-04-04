Встретить на казанских дорогах авто со смешной надписью далеко не редкость. Одни заставляют улыбнуться, а другие - поломать голову над их значением.



Надписи на автомобилях вроде «Ищу принца» или «Женюсь» да еще и с указанием сотового, безусловно, для самых смелых. Но ими уже не удивить других участников движения. Вот и пытаются водители придумать шутки поострее. Как правило, такие чаще встречаются на старых отечественных машинах. Владельцы предлагают поменять их на иномарки бизнес-класса или просто радуются, что купили «Оку» 20-летней давности не в кредит. На заниженных «Ладах» порой красуется надпись «Дерзкий, низкий - таз российский». Хотя, пожалуй, «посаженные» авто - это отдельная тема со «своей жизнью и своими правилами»: My life - мy rules.

Иногда в ход идут не просто наклейки из букв, но и различные фигуры. Так, появляются наклейки волков с просьбой понять и простить или снимки известных личностей, которые машут рукой, когда срабатывает дворник. Пожалуй, всегда актуальны в городе будут призывы не сигналить. Не уверена только, что это остановит торопыг, у которых секунды ожидания на светофоре длятся целую вечность. Да и просьбы быть вежливее на дорогах не всегда звучат деликатно. А порой даже с угрозами. В этом случае, думаю, лучше обойтись без цитат.

Несмотря на то что многие шутки на машинах чаще всего не несут никакой полезной информации, некоторые все-таки могут привлечь внимание. К примеру, объявления о продаже авто. Особенно если они написаны с чувством юмора. Одно из таких: «Хозяин полюбил другую, а я верная и надежная машина. Никогда его не подводила, не могу терпеть измену». Такому объявлению почему-то даже хочется поверить.

Последние несколько лет популярными стали надписи в честь Дня Победы. Если раньше их приклеивали только в преддверии и во время праздника, то сейчас слова благодарности красуются круглый год. Конечно, делается это не шутки ради. Надписи «Спасибо деду за Победу» или «Моя бабушка воевала» еще раз вот так своеобразно демонстрируют патриотизм молодых.

Конечно же, не обошли стороной владельцы авто и надписи про девушек на дорогах. Особенно со стороны их мужей, которым, видимо, волей-неволей приходится давать любимым женам свою «ласточку». Отсюда и появляются надпись на заднем стекле «Осторожно, за рулем может быть моя жена». Хотя девушки и сами порой относятся к себе не менее иронично. Автоледи приклеивают туфельку в сопровождении с надписью «Девушка за рулем - богиня! Пассажиры молятся, а пешеходы крестятся».

Порой удивляют и необычно тюнингованные (измененные внешне) авто девушек. Если у мужчин все просто: тонировка и спойлер, то девушки добавляют еще ресницы к фарам и даже крылья. Модернизируют железного коня и для безопасности.

Так, случилось увидеть на казанских дорогах маленький «Матиз» с прикрепленным к багажнику колесом. Как пояснила автоледи, она не стремится превратить свою малолитражку во внедорожник. А сделала это, чтобы снизить силу удара в случае ДТП.

Продолжать список надписей на автомобиле можно и дальше. Ведь тематика их безгранична - от спорта до политики. Приклеивают их на свой автомобиль и для шутки, и для того, чтобы выделиться среди остальных машин. Ну а для тех, кто хочет отличиться, но не рискует ничего клеить на авто, весна дарит возможность для личного творчества. Как показывает практика, надписи пальцем на грязных авто отличаются не меньшим креативом: «Помой меня, я вся чешусь».