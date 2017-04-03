Нарушения были выявлены в 17 из 27 пекарен.

Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных правил в 17 из 27 пекарен. В 16 пекарнях приостановлена деятельность, сообщает «Татар-информ». Также сообщается, что в ряде пекарен при приготовлении продукции использовалась просроченная продукция. Отсутствовали маркировки.

При проведении лабораторных исследований в продукции нескольких пекарен были найдены опасные бактерии, в том числе, золотистый стафилококк и кишечная палочка. Составлены протоколы об административных правонарушениях.