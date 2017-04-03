Получение разрешения на ввод дома ожидается в ближайшие дни, после чего начнется заселение. Объект достроен за счет реализации активов «Свея».

В ближайшие семь дней должен быть получен акт о вводе в эксплуатацию пятого дома жилого комплекса «Акварель», рассказал в интервью ИА «Татар-информ» депутат Государственной Думы от Татарстана Александр Сидякин.

«По пятому дому квартала „Акварель“ на сегодняшний день получено заключение о соответствии всем строительным нормам и думаем мы, что в ближайшие 2 — 7 дней мы получим акт о вводе в эксплуатацию, соответственно, 124 человека в самое ближайшее время начнут получать ключи», — отметил депутат.

Достроить проблемный дом удалось благодаря реализации активов «Свея».

«По большинству объектов экономики нет никакой, все квартиры в домах проданы. Этот дом, в частности, был достроен благодаря реализации части активов, которые были выявлены. Активы были проданы, на эти деньги были достроены объекты», — рассказал Александр Сидякин.

Напомним, процесс сдачи дома № 5 в квартале 71а ЖК «Акварель» начался в декабре 2016 года. По данному объекту было сделано порядка 80 замечаний. Также дом не сдавался из-за сложностей с финансированием.