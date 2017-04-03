Акция состоится 6 апреля в 17.00 на Кремлевской набережной.
В качестве организаторов мероприятия выступают Региональное отделение Общероссийского народного фронта в РТ, общественные организации: инвалидов войны в Афганистане, «Лига студентов РТ», «Объединение Отечество», «Гражданское общество».
«Чудовищный теракт в Санкт-Петербурге болью отозвался в сердцах татарстанцев. В дни петербургской трагедии общественные объединения и граждане выражали в адрес пострадавших, родных и близких жертв слова сочувствия и солидарности. Татарстан не приемлет любые проявления терроризма и радикализма. Многовековой опыт дружбы и взаимодействия людей разных национальностей и вероисповеданий убеждает нас в том, что только в условиях мирного развития можно уверенно строить будущее страны, республики, родного города или села, своей семьи», - говорится в обращении организаторов мероприятия.
Также патриотическая акция пройдет 8 апреля в Набережных Челнах.
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