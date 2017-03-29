Вчера концертом в Зеленодольске открылся фестиваль «SALVE MUSICA!», который проводит средняя специальная музыкальная школа при Казанской государственной консерватории имени Н.Г.Жиганова.
Далее фестивальные концерты юных музыкантов состоятся в Казани, Набережных Челнах, а завершится необычный музыкальный форум 21 апреля концертом в Йошкар-Оле, на сцене Большого концертного зала Марийского республиканского колледжа культуры и искусств имени И.С.Палантая.
В рамках фестиваля два сольных концерта в Большом концертом зале им. С. Сайдашева даст Юниор-оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств России, профессора Сергея Ферулева. Кстати, этот коллектив, ставший визитной карточкой средней специальной музыкальной школы при Казанской государственной консерватории является обладателем Гран-при международного конкурса в Париже.
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