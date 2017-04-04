В первом матче «Финала шести» волейболисты казанского «Зенита» встречались в Казани с «Белогорьем» и одержали победу в непростом матче – 3:1 (25:14, 25:17, 23:25, 26:24).

Первую партию казанцы выиграли, лидируя с самого начала, а после второго технического перерыва преимущество казанцев стало двукратным – 20:10 и судьба первой партии была решена.

Во втором сете борьба шла до счета 11:11, после чего «Зенит» опять, как колобок, укатился вперед от соперника - 25:17. И в третьем сете волжане имели все шансы на успех - 21:20, но пара спорных судейских решений поставила команду Алекно в сложное положение, и партия осталась за гостями – 23:25.

Самым упорным выдался сет четвертый, в котором «Зенит», ведя в счете 20:17, позволил сопернику сравнять счет – 24:24, но все же вырвал победу – 26:24 и 3-1. Ответный матч пройдет в Белгороде 13 апреля.