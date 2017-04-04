Татарстанский автогонщик Тимур Тимерзянов стартовал на чемпионате мира по ралли-кроссу, но удачным его дебютное выступление в этом сезоне на этапе в Барселоне не получилось – Тимур занял в итоге лишь 20-е место.
Наименование СМИ: Казанские ведомости
№ свидетельства о регистрации СМИ, дата: Эл №ФС77-47611 от 07.12.2011
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
ФИО Главного редактора: Якупова Венера Абдулловна
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на kazved.ru