Казанским болельщикам везет - в городе проходит множество спортивных мероприятий, есть из чего выбрать. На футбольном матче мне бывать еще не приходилось, вот муж и решил сводить меня на игру «Рубин» - «Зенит».

Это раньше сидеть на футбольных трибунах считалось чисто мужским занятием. Теперь среди болельщиков немало представительниц прекрасного пола. Но свои впечатления от похода я бы не назвала радостными.

Мы выехали из дома за час до начала игры. Оказалось, надо было за два, а может, и раньше. При наличии большой, хорошей, а главное - пустой парковки у самого стадиона сотрудники ДПС направляли всех автомобилистов на близлежащие автостоянки. Хотя нет, не всех. Сначала они спросили, есть ли у нас пропуск. Что это за пропуск для особенных людей, который дает право оставлять машины у самого стадиона, а не колесить по окрестностям, мы не поняли. Ну да ладно, нельзя так нельзя.

Однако с учетом скопившихся машин и образовавшейся пробки проблематично было даже просто отъехать от «Казань-арены». Когда нам это удалось, до начала матча оставалось всего 20 минут. А еще нужно было найти место для парковки. По рекомендациям сотрудников ДПС мы направились на близлежащую автостоянку - к Дворцу водных видов спорта. Однако там принимали лишь тех, кто приехал в бассейн. Пришлось обследовать все дворы по улицам Четаева, Амирхана, часть

Чистопольской. Везде оказалось занято: водители оставляли машины у входов в подъезды, рядом с магазинами, на тротуарах. Долгожданное место мы нашли на парковке одного из торговых центров Казани спустя 40 минут. Затем еще минут 15 шли к самому стадиону.

В 14.35 мы наконец добрались до пункта пропуска, где нам объяснили, что вход в нужный нам сектор С совсем с другой стороны... Затем добавили: «Здесь можно пройти к секторам А и B. Вам же нужно обойти весь стадион». В тот момент для нас это звучало скорее издевательски. Преодолев все эти барьеры в виде поиска парковок, пробок и долгой пешей ходьбы, мы все-таки попали на матч, хоть и за 5 минут до окончания первого тайма.

«Зенит» как раз забивал свой второй гол. Но нас это уже мало волновало, мы так устали, что были рады возможности просто посидеть. В перерыве направились в кафе, чтобы купить чай и выпечку. Три хот-дога и горячий напиток обошлись нам в 400 рублей. Почему такие завышенные цены? На посещаемость матча, несомненно, влияет все в совокупности, в том числе и цены на хот-доги. И стоит ли потом сетовать на нежелание зрителей ходить на футбол?

Второй тайм был подпорчен естественными факторами - ветром, снегом и холодом. В голове невольно возникали вопросы: «Ради чего мы тут сидим? Зачем все эти мучения? Ради кого мерзнем? Почему в футбол играют в таких условиях? Неужели нельзя что-то придумать, чтобы зрителям было комфортно?»

Я не специалист по спорту, да и из-за всех неприятностей интерес к игре был потерян. Запомнился только один игрок - Кокорин, точнее, его необычные, красивые пасы. Выделились еще два момента. Первый - болельщики «Зенита» под конец матча сняли футболки и прыгали на холоде, выкрикивая слова своих песен. Второй - это бесконечный, ужасный, необоснованный мат мужчин. Кажется, на стадион они только с этой целью и пришли - выговориться в самых непристойных выражениях, прокричаться, оскорбить футболистов. Вполне адекватные с виду молодые люди выглядели просто ненормальными, когда открывали рты. Они комментировали каждое действие спортсменов в оскорбительном тоне. Непонятно, почему футбольные болельщики считают такое поведение нормой. На том же хоккее такого не наблюдается. Туда не стыдно прийти с ребенком. Футбольный матч мне запомнился одними проблемами: от парковок до нецензурных выражений представителей мужского пола. Может, просто не повезло?