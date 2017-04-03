Как родительство отражается на карьере и возможно ли успешное совмещение работы и семьи? Что об этом думают представители разных профессий? Как смотрят на проблему мужчины и женщины?



Чтобы выяснить это, служба исследований компании HeadHunter провела опрос работников компаний Татарстана.

Чаще всего респонденты из республики соглашались с утверждением, что заниматься детьми труднее, чем работать, - таких было 36%. Интересно, что разницы в оценках среди бездетных и имеющих детей нет. То есть забота о детях и оплачиваемая работа воспринимаются как равные по своим трудозатратам процессы. Каждый четвертый участник опроса из Татарстана (25%) предпочел бы работать, а не заниматься детьми, причем таких существенно меньше среди тех, кто уже стал родителями. Еще четверть (24%) считают, что наличие детей - это всегда выбор: работа и родительство не могут быть совмещены без ущерба для какой-либо из сфер. 18% татарстанцев уверены, что дети мешают делать карьеру, и вполне ожидаемо таких больше среди бездетных, у которых нет опыта такого совмещения. А вот с мнением, что строить карьеру можно только после того, как дети вырастут, согласились немногие - 14% опрошенных.

Если посмотреть в разрезе пола, то в сложности осуществления заботы о детях мужчины и женщины единодушны (41 - 42%), а вот в остальных вопросах ожидаемо расходятся. Среди мужчин больше тех, кто предпочел бы зарабатывание денег вместо заботы о детях (35% против 26%), а среди женщин - тех, кто считает, что полноценно можно заниматься либо работой, либо детьми (28% против 23%).

Интересно, что больше других воспринимают родительство как серьезный труд, требующий отказа от карьеры, представители сферы ИТ (47%), а также маркетологи (47%) и банковские служащие (46%), меньше других - работники автомобильного бизнеса, сферы безопасности и медицинской отрасли. С утверждением «Я бы предпочел работать, а не заниматься детьми» меньше всего согласны HR-специалисты (21%), бухгалтеры (22%) и работники транспортной сферы (27%), сообщает пресс-служба компании HeadHunter в Поволжье.

Среди опрошенных татарстанцев тех, кто согласился с мыслью, что карьеру можно строить только тогда, когда дети вырастут, было немного - всего 16%.

Опрос проводился среди 12241 сотрудника российских компаний, 588 из них - жители Татарстана.