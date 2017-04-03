В театре имени Галиаскара Камала 3 апреля состоялся творческий вечер народного поэта Татарстана, лауреата Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая, председателя парламентского Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиля Валеева. Мероприятие было посвящено его 70-летнему юбилею.

Торжественную часть вечера открыл председатель Союза писателей РТ Данил Салихов, который зачитал приветствие Президента Татарстана Рустама Минниханова к юбиляру. Поздравив Разиля Валеева от имени всей творческой интеллигенции, он вручил ему памятные подарки.

С поздравлениями к Разилю Валееву обратились депутат Государственной Думы ФС РФ от Республики Алтай, член Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Иван Белеков, Государственный советник Республики Саха (Якутия) Андрей Борисов и председатель Союза писателей Республики Алтай Бронтой Бедюров. В своих выступлениях они отметили выдающуюся роль татарской литературы в становлении национальных литератур тюркских народов России.

«Татарский народ для нас является образцом сохранения и развития национальной культуры, литературы и искусства, - отметил Андрей Борисов. - Разиля Валеева мы чтим и ценим как выдающегося представителя вашего великого народа. Он всегда надежно держал «татарский фронт»: в Литературном институте имени Горького благодаря ему мы прониклись уважением к татарскому народу и любовью к татарской литературе, как поэт-политик он и сейчас борется за развитие языка, культуры и искусства, оставаясь в авангарде общественной жизни Татарстана и России».

От имени земляков юбиляра поздравили заместитель главы Нижнекамского района Эльвира Долотказина и руководитель Нижнекамского отделения Всемирного конгресса татар Рустам Ганеев. На сцене выступил ансамбль баянистов деревни Ташлык - малой родины Разиля Валеева.

Заместитель Председателя Госсовета РТ, председатель республиканского Союза журналистов Римма Ратникова в своем поздравлении от имени депутатского корпуса республики поблагодарила Разиля Валеева за многолетний депутатский труд.

«Начиная с разработки основ Конституции Республики Татарстан, принятия законов и государственных программ о языках, национальном образовании и культурном наследии - весь этот законотворческий процесс проходил под руководством или при непосредственном участии Разиля Исмагиловича», - отметила она.

Юбилейные вечера известного татарстанского парламентария, народного поэта Татарстана Разиля Валеева прошли в Уфе, Елабуге, Нижнекамске и других районах республики, сообщает пресс-служба Госсовета РТ. На творческом вечере, прошедшем 31 марта в Набережных Челнах, поэту-депутату был вручен диплом почетного профессора Набережночелнинского государственного педагогического университета.