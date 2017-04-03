В Лаишевском районе детям-сиротам вручили ключи от новых квартир. Новоселы получили собственное жилье в селе Габишево.

Ключи вручали в торжественной обстановке руководитель исполкома Лаишевского района Михаил Фадеев, заместитель премьер-министра - министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов, заместитель директора АНО «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ» Булат Гильманов.

- Это замечательный праздник в жизни ребят, - заявил Михаил Фадеев. - В строительство было вложено немало труда и средств. Желаем, чтобы в ближайшее время в ваших квартирах зазвучал детский смех.

Дома расположены в микрорайоне «Северный» в селе Габишево. В настоящее время возведены две пятиэтажки с чистовой отделкой. В дальнейшем будет развиваться инфраструктура: появятся детские площадки, школа, магазин, сообщает laishevskyi.ru.

- В этом году правительство Татарстана рассчитывает обеспечить жильем 305 человек по программе поддержки детей-сирот, - отметил Энгель Фаттахов. - Программа рассчитана до 2020 года. Деньги на нее выделяются как из республиканского, так и из федерального бюджета. Дома строятся качественно, создаются все условия для комфортного проживания.

В Татарстане программа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работает с 2013 года. По ней квартиры, кроме жителей Лаишевского района, уже получили жители Казани, Сабинского района, Лениногорска и Альметьевска.