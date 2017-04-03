В Лесном селекционно-семеноводческом центре РТ в Сабинском районе завершили посев семян. В этом году здесь планируют вырастить 12 млн штук посадочного материала. А в 2016 году эта цифра была превышена в несколько раз - 55 млн посадочного материала.

Напомним, в Лесном селекционно-семеноводческом центре РТ выращиваются саженцы хвойных пород деревьев с закрытой корневой системой (ЗКС). По этой методике удается вырастить здоровую молодую поросль, которая не будет болеть при посадке и быстро приживается.

В четырех теплицах центра на сегодня уже посеяно 4 млн штук ели европейской, сосны обыкновенной, лиственницы сибирской и иных декоративных хвойных пород. В мае намечается еще один этап посева семян.

Готовые саженцы используются при озеленении непригодных для сельскохозяйственных работ земель, а также реализуются в соседних с Татарстаном регионах - Чувашии, Марий Эл, Кировской области. Также селекционеры принимают заказы на саженцы из ближнего зарубежья, в частности Казахстана.

Всего, по информации пресс-службы Министерства лесного хозяйства РТ, в Татарстане на сегодняшний день помимо Лесного селекционно-семеноводческого центра функционируют 55 постоянных базовых лесных питомников, где также выращивается посадочный материал.