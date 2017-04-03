В Татарстане 1 апреля стартовал санитарно-экологический двухмесячник по очистке территорий населенных пунктов. В эти дни Управление Россельхознадзора по РТ основное внимание уделит выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на землях сельскохозяйственного назначения, сообщает ИА «Татар-информ».
В прошлом году при проведении контрольно-надзорных мероприятий было обнаружено более 95 несанкционированных свалок отходов производства и потребления на общей площади 67 га. На нарушителей были наложены административные штрафы и выданы предписания на устранение нарушений к конкретному сроку. В результате свалки были ликвидированы, земельные участки приведены в надлежащий порядок.
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