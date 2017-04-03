Телефон «горячей линии», электронная почта, Государственная информационная система «Народный контроль», мобильное приложение «Школьный экопатруль» - все это доступно для обращений жителей Татарстана по поводу природоохранных правонарушений.

Вся информация от граждан поступает в Республиканскую общественную экологическую приемную - ее телефон (843) 267-68-67, электронная почта eco.signal@tatar.ru, используется система «Народный контроль», а также мобильные приложения «Школьный экопатруль», WhatsApp и Telegram (номер +79872169779).

Во всех территориальных управлениях Министерства экологии и природных ресурсов РТ работают телефоны «горячей линии», сообщает пресс-служба ведомства.