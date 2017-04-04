Бизнес-форум «Татарстан - ОАЭ: торгово-инвестиционное сотрудничество» состоялся 2 апреля в Дубае (ОАЭ). Мероприятие прошло в рамках VII ежегодного инвестиционного форума Annual Investment Meeting (AIM) 2017.

С приветственным словом к участникам бизнес-форума обратился Президент Татарстана Рустам Минниханов, находившийся в ОАЭ с рабочим визитом.

«От имени делегации Татарстана приветствую всех представителей эмиратского бизнеса, собравшихся в этом зале и заинтересованных в развитии связей с республикой. Признателен руководству инвестиционного форума в Дубае за возможность организации данной встречи. Мы рады представить сегодня экономический и инвестиционный потенциал Татарстана. Наша республика заинтересована в привлечении эмиратского бизнеса и капитала. Будем рады расширению взаимовыгодных связей и готовы оказывать все необходимое содействие. Надеюсь, что в ходе нашей встречи деловые круги откроют новые направления для сотрудничества», - отметил Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что Татарстан - один из ведущих и промышленно развитых регионов России. «Мы - нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая республика. У нас развита нефтехимия, производятся автомобили, самолеты, вертолеты, суда, машиностроительная продукция. Татарстан экспортирует более 50 процентов промышленных товаров и практически полностью обеспечивает себя продукцией сельского хозяйства. Особое внимание уделяется инновационному развитию.

Сегодня республика - лидер российского национального рейтинга состояния инвестиционного климата», - сказал далее Президент Татарстана.

Он также напомнил, что республика является пилотным регионом по внедрению принципов партнерского (исламского) банкинга и финансирования в России. В этой сфере есть хорошие возможности для сотрудничества между ОАЭ и Татарстаном.

«Мы открыты для взаимодействия и будем рады обсудить совместные проекты. Приглашаю вас к сотрудничеству с Татарстаном», - обратился Рустам Минниханов к участникам мероприятия.

Экономический и промышленный потенциал Татарстана представила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. С презентацией проекта «Территория опережающего социально-экономического развития в Набережных Челнах» выступил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Генеральный директор АО «Зеленодольский судостроительный завод им. А.М.Горького» Ренат Мистахов рассказал о возможностях и современных проектах предприятия в области речного и морского судостроения. Генеральный директор ОАО «ОЭЗ «Иннополис» Игорь Носов презентовал возможности особой экономической зоны »Иннополис« и перспективные направления ИТ-индустрии, которые представляют интерес для потенциальных инвесторов.

Далее на полях бизнес-форума состоялись прямые встречи заинтересованных сторон в формате вопросов и ответов.

Бизнес-форум «Татарстан - ОАЭ: торгово-инвестиционное сотрудничество» стал завершающим мероприятием в первый день работы VII ежегодного инвестиционного форума для делегации Республики Татарстан.

Кроме того, Рустам Минниханов провел ряд деловых встреч с представителями делегаций из различных стран, в том числе из ОАЭ, Центральной и Южной Африки, Пакистана.

Также в присутствии Рустама Минниханова состоялось подписание Протокола о намерениях сотрудничества между АО «Холдинговая компания «Ак Барс» и эмиратской компанией ARG Group в области судостроения, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Ежегодный инвестиционный форум (Annual Investment Meeting, AIM) на тему «Международные инвестиции, путь к конкурентоспособности и развитию» проходил в Дубае (ОАЭ) 2 - 4 апреля. В форуме приняли участие представители министерств и правительств различных государств, представители международных организаций и внешнеторговых палат, инвесторы и предприниматели, ведущие мировые ученые, эксперты и практики для обсуждения важности инноваций для роста и развития экономики.

В рамках форума состоялась встреча Президента Татарстана Рустама Минниханова с министром экономики ОАЭ Султаном бен Саидом Аль-Мансури и руководством Центра исламского банкинга и финансов Дубая. На встрече было отмечено, что министр экономики ОАЭ уже посещал Татарстан для участия в KazanSummit-2014 и лично знаком с Рустамом Миннихановым.

«Мы ежегодно стараемся принимать участие в Дубайском инвестиционном форуме, который является одним из самых крупных и авторитетных собраний инвесторов на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива. Благодарю вас за любезное приглашение. В очередной раз здесь представлен стенд Республики Татарстан, который мы из года в год стараемся сделать разнообразнее и интереснее для участников и посетителей выставки. Правительствами и деловыми кругами наших стран предпринимаются все усилия по расширению сотрудничества в различных сферах. Для нас ОАЭ - один из наиболее привлекательных партнеров для развития двусторонних экономических контактов. К сожалению, пока они не столь велики, как хотелось бы. Думаю, нам есть над чем работать вместе», - отметил Президент Республики Татарстан.

Далее стороны обсудили перспективные направления сотрудничества. Некоторые компании Татарстана уже налаживают отношения с ОАЭ. Например, здесь работает региональное представительство компании «КАМАЗ», планируется открытие представительства Казанского вертолетного завода, интересен данный регион и для Зеленодольского судостроительного завода. Эти предприятия неоднократно участвовали в международной оборонной выставке IDEX, и сегодня необходимо поддерживать интерес к ним в странах Ближнего Востока, Азии и Африки.

Кроме того, традиционно ОАЭ являются любимым местом отдыха для татарстанских туристов. На сегодня между Казанью и Дубаем осуществляется регулярное воздушное сообщение. «Нам вместе необходимо работать над тем, чтобы туристы из ОАЭ также полюбили бывать и в России, и, конечно же, у нас в Татарстане», - отметил Рустам Минниханов.

Особой темой на переговорах были вопросы внедрения и развития в России финансовых инструментов партнерского (исламского) банкинга. Татарстан является пилотным регионом по внедрению принципов исламского банкинга и финансирования в России. Он открыт для всестороннего сотрудничества в этой сфере с Центром исламского банкинга и финансов Дубая.

«Деловые круги вашей страны - постоянные участники Международного экономического саммита России и стран ОИС - KazanSummit. В 2014 году вы лично возглавляли эмиратскую делегацию. Приглашаю вас посетить KazanSummit-2017, который пройдет 18 - 20 мая. Всегда будем рады видеть вас в Татарстане», - добавил Рустам Минниханов в завершение встречи.

В этот же день в Дубае состоялась встреча Президента Татарстана Рустама Минниханова с президентом ежегодного инвестиционного форума (AIM) в Дубае, руководителем компании Strategic Marketing & Exhibitions Даудом Аль-Шезави.

«Форум является хорошей площадкой для презентации инвестиционных возможностей Татарстана, налаживания новых контактов и обмена опытом с зарубежными партнерами. Ежегодно на мероприятии мы проводим продуктивные встречи с государственными должностными лицами, с компаниями и инвесторами, договариваемся о сотрудничестве. Хочу выразить признательность за прекрасную организацию форума и за возможность нашего участия», - отметил Рустам Минниханов.

Дауд Аль-Шезави в свою очередь подчеркнул, что неоднократно посещал Татарстан, в том числе для участия в KazanSummit-2016.

«Татарстан для нас очень важный стратегический партнер. У вашей республики огромный потенциал. Наша сторона имеет большой опыт и хорошие партнерские связи в других странах в области выставочной индустрии. Мы можем работать над узнаваемостью Казани и Татарстана в мире, а также развивать различные виды туризма - деловой, выставочный, развлекательный, событийный, спортивный и образовательный», - предложил Дауд Аль-Шезави.

Президент Татарстана отметил, что республика крайне заинтересована в таком сотрудничестве. «Нам интересен ваш опыт проведения крупных международных выставочных мероприятий. Мне известно, что у вас есть ряд конкретных предложений по проекту строительства в Татарстане и дальнейшего продвижения выставочного центра «Казань-ЭКСПО». Мы готовы их обсуждать. Приглашаю вас принять участие в KazanSummit-2017, на этой площадке мы сможем более предметно обсудить данный вопрос», - сказал Рустам Минниханов, обращаясь к Дауду Аль-Шезави.