4 апреля жители Казани и Татарстана решили почтить память погибших и выразить моральную поддержку пострадавшим от взрыва в метро Санкт-Петербурга. Вместе с цветами и плакатами люди выходят к станциям казанского метро, чтобы продемонстрировать единство и сплоченность.

«Питер, Татарстан и вся Россия с вами». Именно эта мысль, взятая с плаката сочувствующих жертвам трагедии, стала главным лозунгом стихийной акции в столице Татарстана.

На данный момент уже сотни жителей республики, не сговариваясь, принесли цветы к станциям казанского метрополитена. С каждым часов число продемонстрировавших солидарность с объявленным в Санкт-Петербурге трехдневным трауром растет. В эти дни всем совершенно ясно, что вместе со всей Россией Татарстан искренне скорбит по жертвам ужасной трагедии.