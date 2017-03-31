33 жилых дома введены в эксплуатацию с начала 2017 года в Татарстане.

В рамках программы социальной ипотеки по программе Государственного жилищного фонда введены в эксплуатацию 33 дома на 1 тыс. 767 квартир.

Дома построены в Казани, Нижнекамске, Набережных Челнах, Альметьевске, Чистополе и других районах республики.

Программа социальной ипотеки пользуется наибольшим спросом среди работников бюджетной сферы, малообеспеченных слоев населения.

Инвестиционным планом 2017 года в Татарстане предусмотрено ввести в эксплуатацию 526,1 тысячу квадратных метров.

На условиях программы соципотеки реализуются и другие жилищные программы в Республике Татарстан. Это - обеспечение жильем молодых семей, многодетных семей, детей-сирот и детей-оставшихся без попечения родителей, участники ВОВ, молодых учителей и иных получателей государственных жилищных сертификатов и субсидий

Сегодня Госжилфонд РТ и Министерство образования РТ торжественно вручили ключи от новых квартир детям-сиротам Лаишевского района. Дома расположены в микрорайоне «Северный» в селе Габишево. В настоящее время возведены два пятиэтажных дома с чистовой отделкой.