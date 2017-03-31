Банк ведет переговоры с ЦБ РФ и партнерами для разрешения ситуации.
Напомним, что в марте 2017 года «Спурт» столкнулся с проблемой оттока денежных средств. Это было связано со слухами, которые распространялись в социальных сетях и СМИ. Слухи касались будущих проблем у банков, связанных с отзывом лицензий. Банк был вынужден вернуть клиентам почти 6 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке кредитной организации к годовому отчету. Также в записке говорится о том, что предпринимаются меры для нормализации ситуации.
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