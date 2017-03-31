Рокеры мирового уровня в Казани в последнее время - гости нечастые. Тем желаннее для публики их концерты. Поклонники качественной рок-музыки – самые искренние и благодарные. Выразить свою любовь к группе OOMPH! прибыло около тысячи человек, и не только из Казани.

Почитатели приехали из Москвы, Самары, Ульяновска, Чебоксар и других городов. Когда в концертном зале грянули первые аккорды, здесь быстро стало так жарко от эмоций, что музыканты кидали в толпу бутылки с водой.

OOMPH! – одна из первых групп, играющих индастриал-метал, однако мир полюбил их за многогранность: за мелодичные, ритмичные и гимноподобные композиции, где слышится металл, хард-рок, электроника и синти-поп. Под эту музыку можно танцевать, думать, грустить, двигаться, выражать эмоции и слушать ее в любом настроении.

Каждую песню зал подпевал, как будто все учили в школе немецкий язык. Лес рук, огни смартфонов, мегатонны энергии, ныряние музыкантов в толпу, традиционное «Привьет, Казань!» и - особый сюрприз: песня на русском языке «Давай, давай, работай!». Текст песни написала русская поклонница коллектива Дарья Ардеева. Специально для этого солист Деро Гои брал аудио-уроки русского языка.

«Давай, давай, работай! Твори и создавай! Стараньем и заботой - себе дорогу в рай!»

Другому поклоннику, барабанщику татарской метал-группы Alquanat Искандеру Хабибуллину, тоже повезло. С начала концерта он стоял на лестнице второго этажа с плакатом: «Моя мечта – сыграть с вами на барабанах Labyrinth». И OOMPH!, действительно, позвали его на сцену, так что легендарную песню он сыграл вместе с кумирами.

Два часа, заряженных энергией, эмоциями, общением. Вот что нужно было казанцам, чтобы прогнать наконец-то эту затянувшуюся зиму и встретить настоящую весну. Мощный концерт стал отличной перезагрузкой настроений.

- Русские - люди с открытыми душами и сердцами, они великолепные, очень милые, дружелюбные, полные энтузиазма. Мы ценим то, что можем играть для них - искренне резюмировали в итоге музыканты.

А уже утром следующего дня OOMPH! отправились в Уфу, а затем в Екатеринбург – изучать русскую географию и щедро делиться тем, что у них получается лучше всего.