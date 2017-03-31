Главным отличием такого метода приумножения капитала от стандартных депозитных программ является то, что владелец получает полное право снимать и тратить деньги, не теряя накопленные проценты дохода. При досрочном расторжении депозитов основная часть прибыли аннулируется.

Что получает клиент?

Используя банковские накопительные дебетовые карты, вы получаете доступ к таким сервисам:

оплата товаров безналичными платежами в интернет-магазинах, супермаркетах, ресторанах и других торговых учреждениях;

снятие наличных средств в зарубежных отделениях банка, в котором оформлен счет;

отслеживание денежных перемещений по счету посредством интернет-банкинга;

программы скидок и бонусов, предоставляемые международной платежной системой MasterCard;

подключение автоматических платежей для оплаты услуг провайдеров, сотовой связи, ЖКХ и пр.

Что требуется для оформления?

Накопительные программы предлагают своим клиентам многие финансовые учреждения, работающие на территории Российской Федерации. Требования по предоставлению таких продуктов, как правило, одинаковы. Для этого требуется:

обратиться в ближайшее отделение банка;

предоставить документ, удостоверяющий личность клиента (оформление дебетовых накопительных счетов на имена физических лиц, не являющихся резидентами Российской Федерации, проводится на усмотрение сотрудников банковского учреждения);

заполнить и подписать анкету на получение карты.

Большинство российских финансовых учреждений выдают дебетовые карточки только лицам, которые получают пенсии или другие социальные выплаты. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо при посещении банка иметь при себе документы, подтверждающие право на получение таких средств. Возраст клиента должен быть не менее 18 лет.

Счета физических лиц, прикрепляемые к дебетовым пенсионным карточкам с программой накопления процентов, обслуживаются бесплатно. Процедура оформления и получения занимает всего 15–20 минут. Начисление процентов по программе накопления осуществляется ежеквартально. Чтобы узнать более детальную информацию про банковские накопительные пластиковые карты, обратитесь в ближайшее отделение банка.

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