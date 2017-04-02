Пожарные обнаружили мужчину и женщину.
Сообщение о пожаре на ул. Изыскателей в Мензелинске поступило в 02.45, сообщает пресс-служба, ГУ МЧС РФ по РТ.
Сотрудники пожарной службы прибыли на место происшествия через несколько минут. На 4-м и 5-м этажах многоквартирного дома была сильно задымлена лестничная площадка. Соседи сказали, что в квартире может находиться человек. Спасатели обнаружили мужчину и женщину. Они были живы. Огнеборцы эвакуировали их из горящей квартиры.
Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
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