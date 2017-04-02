Так,  ООО «Ремарка» (г.Казань) погасило долг  перед 184 работниками на общую сумму 616 тыс.рублей. ЗАО «Инвестиционно-холдинговая компания «Татгазинвест» (Высокогорский район РТ) выплатило 51 работнику в общей сложности 4992 тыс.рублей.

Следует отметить, вопрос погашения образовавшейся задолженности находится на особом контроле Республиканской межведомственной комиссии, поэтому работа с предприятиями-должниками будет продолжена, сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан.