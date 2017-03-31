Человек, который знает почти все о легендарном Корнее Чуковском, побывал недавно в Казани. Ведущий научный сотрудник отдела Государственного литературного музея «Дом-музей К.И.Чуковского в Переделкине», заместитель главного редактора журнала «Новый мир» Павел Крючков принял участие в первом поэтическом фестивале имени Евгения Боратынского.



Так получилось, что визит совпал с днем рождения Корнея Чуковского. Павел Михайлович пообщался с казанскими детьми и их родителями в рамках проекта Музея Е.Боратынского «Сказки Литиной комнаты».

- В эти дни Корнею Ивановичу Чуковскому исполнилось 135 лет, а его стихи и сегодня воспринимаются современно, свежо. В чем, по-вашему, секрет их притягательности?

- Я думаю, в России есть два великих писателя, повлиявших на национальное сознание, - это Пушкин и Чуковский. Корней Иванович обратился к той аудитории, к которой почти никто не обращался до него, - к двухлетним детям. И сегодня его сказочные поэмы читаются вслух миллионами родителей. Через волшебный ритм этих стихов с непрерывно меняющимися размерами, через любимый мамин голос, который их произносит, ребенок и получает свои первые уроки добра.

Да, для большей части отечественных читателей Корней Чуковский - автор исключительно детских произведений. Он и сам говорил: «Все другие мои сочинения до такой степени заслонены детскими сказками, что в представлении многих читателей я, кроме «Мойдодыров» и «Мух-Цокотух», вообще ничего не писал». Но ведь он же и серьезный ученый-филолог, и переводчик, и просветитель. Он пересказал на русский язык «Робинзона Крузо» и «Приключения барона Мюнхгаузена», перевел книгу Марка Твена о Томе Сойере, сказки Редьярда Киплинга и Оскара Уайльда, рассказы О'Генри. Да и сыщик Шерлок Холмс появился у российских читателей во многом благодаря Чуковскому, который, между прочим, был знаком с Конан Дойлом.

- А правда, что Чуковский выучил английский язык по самоучителю?

- Правда. Корней Иванович - самородок. В отрочестве его несправедливо выгнали из пятого класса одесской гимназии, и он всему выучился сам. В молодые годы работал в газете «Одесские новости», где был единственным журналистом, который легко читал по-английски, и в конце концов отправился корреспондентом в Лондон. Там он подрабатывал перепиской каталогов в библиотеке Британского музея, где прочитал уйму книг. А в 1920-е годы уже много переводил и начал писать исследование «Принципы художественного перевода», известное ныне как «Высокое искусство». Это серьезный научный труд, написанный живым, человеческим языком, читать его очень интересно.

- В широком читательском представлении Чуковский - престарелый сказочник, его даже называли «дедушка Корней». Но ведь свою первую сказку «Крокодил» он сочинил в 1916 году, когда ему было чуть более тридцати... И она стала известна на всю Россию, вошла в фольклор.

- Вы правы, в пожилом возрасте он написал только «Приключения Бибигона»... Так что Корней Иванович - молодой сказочник.

Кстати говоря, все его сказки сами стали фольклором, частью народного сознания. И в них еще присутствует важный педагогический подтекст - победа добра над злом. Часто драматические, даже трагические ситуации разрешаются в них благодаря вмешательству какого-нибудь совсем не грозного героя. Например, Муху-Цокотуху из лап Паука освобождает маленький Комарик, а с ужасным Тараканом, который нагнал добровольного страху на зубастых и клыкастых зверей, справляется самый обычный Воробей.

Сейчас нам трудно представить, но сказки Чуковского подвергались и серьезным нападкам - считалось, что они не отвечают задачам советской педагогики. В феврале 1928 года в «Правде» вышла статья Надежды Крупской «О «Крокодиле» Чуковского»: «Такая болтовня - неуважение к ребенку. Сначала его манят пряником - веселыми, невинными рифмами и комичными образами, а попутно дают глотать какую-то муть, которая не пройдет бесследно для него...» Существовал даже такой ругательный термин - «чуковщина». Нынче обвинения тех лет могут показаться нам смешными, но в свое время их автору было совсем не до смеха. Он бывал и на грани отчаяния. Спустя годы Корней Иванович написал, что его сказки сами себя спасли - одеялом, которое убежало, и башмаками, растущими на чудо-дереве.

- Двери дома Чуковского всегда были открыты для детей...

- Корней Иванович и сам постоянно ходил в народ - в детские дома, садики и школы. Он собирал детей и у себя в доме, построил рядом с дачей библиотеку.

Незадолго до своего ухода он просил старшую дочь Лидию Корнеевну Чуковскую позаботиться о том, чтобы те, кто будет жить на этой даче после него, пускали сюда детей на праздники-встречи с писателями. Так была заложена особая традиция: два раза в год при поддержке Союза писателей Москвы и фестиваля Корнея Чуковского мы проводим праздники «Здравствуй, лето!» и «Прощай, лето!» В 2007 году учредили и ежегодную литературную премию имени Корнея Чуковского.

- Интересно, как сегодняшние дети, избалованные всевозможными компьютерными играми, воспринимают сказки Чуковского?

- Слава богу, стихи Чуковского начинаются в судьбе детей еще до появления в их обиходе компьютерных игр и гаджетов. В этом смысле сказки Корнея Ивановича - хорошая прививка вкуса, но сработает ли она в жизни каждого ребенка, не знаю.

Знаете, Чуковский считал, какая бы не была политическая или иная погода, люди, особенно дети, должны читать хорошие книги. Говорил, у тех, кто прочитал, например, «Войну и мир», меняется даже цвет глаз и состав крови. Для того чтобы наши дети читали, нам придется хорошо потрудиться.

- Как же увлечь ребенка книгой?

- Я бы советовал попробовать возродить традицию семейного чтения, выделить хотя бы полчаса в день, чтобы сесть всей семьей на диван и почитать вслух что-то художественное. Если младший член семьи будет отказываться, попросить его просто посидеть вместе с вами всего-то десять минут, потерпеть. И если такое совместное чтение станет традицией, то спустя время ребенок и сам к ней присоединится. Такие вещи объединяют семью. А я уверен, что семья и есть наша единственная национальная идея. Мне кажется, в зависимости от того, как будет устроена жизнь у нас дома, обустроится и жизнь всего общества.

Наша справка

Корней Иванович Чуковский (настоящее имя - Николай Васильевич Корнейчуков) родился 19 (31 марта) 1882 г. в Санкт-Петербурге. Поэт, литературный критик, языковед, переводчик, литературовед. Почетный доктор литературы Оксфордского университета. В 1962 году Чуковский получил Ленинскую премию за монографию «Мастерство Некрасова». К проблемам развития русского языка он обратился в книге «Живой как жизнь», где, в частности, обозначил недуг нашей речи - «канцелярит». Широко известен его труд «От 2 до 5» - исследование о детской психологии и речи. Автор «Мойдодыра», «Мухи-Цокотухи», «Айболита», «Краденого солнца», «Чуда-дерева» и других стихотворных сказок для детей. По статистике Чуковский - самый издаваемый в России автор детской литературы. Только в 2015 году выпустили 132 его книги тиражом более 2,4 миллиона экземпляров.