Разговоры о том, что у главного тренера «Рубина» Хави Грасии уже не столь крепкий кредит доверия, чем ранее, становятся очевидными всем.



Лишь пауза в чемпионате РФПЛ несколько отвлекла общественность и болельщиков от этого вопроса. Да и выступление «Ак Барса» в финале конференции «Восток» если и отвлекло внимание на себя, то лишь в минус для Грасии - хоккеистов нельзя упрекнуть в безвольной игре. А вот команду Грасии уже никто не критикует. Все ждут, когда руководство клуба сделает слишком долгожданные оргвыводы.

Сам Грасия перед матчем против питерского «Зенита», как всегда, пространно рассуждал о том, как важен его команде положительный исход этого матча, после которого она, вернувшись на Kazan Arena, начнет свое поступательное движение вверх по турнирной таблице.

Словом, так и виделось, что в отчетном матче «Рубин» вдруг даст бой «воинам Миллера», легко и непринужденно их обыграет, наконец-то во всем блеске раскроются дорогостоящие звезды казанской команды.

И вот он, сам матч. Складывалось все вроде бы неплохо - «Рубин» первые 15 минут пытался отвечать «Зениту» как мог. Пусть удары Данни и Кокорина были опаснее, но все же переводы мяча на фланги - на Набиуллина и особенно на Бауэра - с последующими забросами в центр штрафной таили в себе безусловную угрозу воротам гостей, которые на этот раз защищал Лунев. Отыграл новичок питерцев, кстати, здорово, явно был замечен тренерами.

Завершение атак у «Рубина» на этот раз было никаким - Жонатас больше играл в силовые единоборства, чем собственно в футбол. А вот Ильзат Ахметов не смог проявить свои лучшие качества.

Стало ясно, что игра только кажется равной. Гости заметно были в большем игровом тонусе и, попрактиковавшись в дальних ударах, перешли на скидки мяча в штрафную. Так, очередной проход Цаллагова на 36-й минуте завершился навесом в штрафную площадь казанцев, где Дзюба так мастерски оттеснил от мяча Бурлака, что тот был вынужден едва ли не бить по своим воротам. В итоге мяч срезался под перекладину, и Рыжиков не смог среагировать - 0:1. А еще через четыре минуты пять «оборонцев» казанского клуба с тоской наблюдали, надеясь на ошибку, как Кокорин и Данни играют в «стеночку» в их штрафной. Не проскочило - Данни изящно подрезал мяч в дальний от Рыжикова нижний угол ворот - 0:2.

Так сказка закончилась, продолжились суровые будни. А на первый план вышел уже не второй тайм матча с «Зенитом», а игра в Екатеринбурге в полуфинале Кубка России, которая состоится 6 апреля. Вот это уж точно будет час икс для Грасии.

Но доиграть отчетный матч все-таки надо было. И вот во втором тайме на изумрудный газон Kazan Arena вышли поочередно Лестьенн, Ткачук и Рочина. Мяч стал держаться у казанцев чаще, и ошибок в обороне стало меньше. Вот только противный мяч все никак не хотел залетать в ворота Лунева. Идеальное поле, что ли, мешало?

В итоге второй тайм забитых голов не принес. Даже удаление Юсупова не помогло - «Зенит» толком его и не заметил. И уверенно довел выездной матч до сухой победы.

После игры Грасия продолжал на что-то сетовать и пояснил: пока он старается выжать максимум из тех игроков, что имеются сейчас в наличии.

А болельщики продолжают надеяться на удачу в кубковом матче в Екатеринбурге - больше надеяться не на что.