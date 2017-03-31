УНИКС вел в счете практически всю игру,  но соперники раз за разом догоняли волжан, и потому основного времени не хватило для выявления победителя. А в овертайме гости наконец-то совершили решающий рывок, и несмотря на многочисленные ошибки, все же довели матч до победы -  86:82.

 У гостей отличились Параховский, Колом и Уильямс: все – по 14 очков, 13 на счету Понкрашова, 12 – у Антипова.  А вот Лэнгфорд на этот раз набрал всего 7 очков.