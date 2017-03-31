Свой очередной матч в чемпионате Единой лиги ВТБ казанский УНИКС проводил в Риге против местного ВЭФа и смог одержать важную победу, пусть и в овертайме – 86:82 ОТ (20:17, 20:23, 20:14, 12:18, 14:10).

УНИКС вел в счете практически всю игру, но соперники раз за разом догоняли волжан, и потому основного времени не хватило для выявления победителя. А в овертайме гости наконец-то совершили решающий рывок, и несмотря на многочисленные ошибки, все же довели матч до победы - 86:82.

У гостей отличились Параховский, Колом и Уильямс: все – по 14 очков, 13 на счету Понкрашова, 12 – у Антипова. А вот Лэнгфорд на этот раз набрал всего 7 очков.