Несмотря на то, что «Рубин» почти не набирает очки в весенней стадии, соперники, словно сговорившись, оставляют в каждом туре шанс команде Грасии, упрямо не желая отрываться.

А команда «Рубин» уже 6 апреля проведет в Екатеринбурге матч полуфинала Кубка России. «Урал» в последнем туре вырвал победу в Каспийске у «Анжи», и весь Екатеринбург теперь будет ждать второй победы по весне над «Рубином». Матч начнется в 17.00 мск. Уже вечером 3 апреля билетов на матч не было (стадион «СКБ-Банк Арены» в период реконструкции вмещает 10 000 мест).

Обслуживать матч будет судейская бригада из Москвы в следующем составе: главный арбитр Александр Еськов, лайнсмены – Дмитрий Мосякин и Дмитрий Сафьян, инспектор – Юрий Чеботарев.