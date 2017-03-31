Как мы уже сообщали, ватерполисты казанского «Синтеза» вышли в финал плей-офф чемпионата России, и теперь в серии до двух побед будут бороться за «золото» с командой «Спартак» из Волгограда.
Первый матч пройдет 8 апреля в Казани, в бассейне «Оргсинтез». Начало встречи в 18.00.
Также прошла жеребьевка матчей Кубка России, и команды были разбиты на две группы. «Синтез» попал в одну группу с командами «Динамо» (Астрахань), «Синтез-УОР» (Казань) и «Динамо» (Москва). Турнир пройдет в Казани с 24 апреля по 1 мая.
Loading...