Итак, свой очередной хоккейный сезон в КХЛ «Ак Барс» закончил вроде бы удачно: четвертое место и гарантированные бронзовые медали (вместе с «Локомотивом»).



Далее общественность разделилась на два основных лагеря. Первый лагерь требует оргвыводов: хватит, сколько можно, пора что-то менять - это самое осторожное высказывание. У второго лагеря более взвешенная позиция: сезон не был провальным, Билялетдинов выжал из команды все, что мог, «Ак Барс» на правильном пути и так далее. Истина, как всегда, где-то посередине.

Да, весь сезон болельщики ждали, что в команде будет усиление, но, по сути, так этого и не дождались. Ну нельзя же считать таковым приобретение «на флажке» Солодухина и Хлыстова.

Пожалуй, Эмиль Гарипов - тот, к кому точно не может быть никаких претензий по ходу сезона. Он объективно стал лучшим в команде в своем амплуа, и ближе к плей-офф стало ясно, что его позиции незыблемы. И эта оценка не за красивые глаза. Гарипов своим мастерством продемонстрировал, что он достаточно возмужал, чтобы называться номером один. И не его вина, что в серии с «Магниткой» наши парни уступили со счетом 0-4 (в первый раз в своей истории в плей-офф, кстати).

Оборона в клубе создавалась, как это принято говорить, «с опорой на собственных воспитанников». Понятно, о ком идет речь, хотя Эллиотт, Йордан и Охтамаа явно не вписываются в это определение, то же и с Батыршиным и Захарчуком.

С нападением весь сезон была одна и та же проблема - игроки до плей-офф толком не знали, в каком звене они выйдут на лед в следующем матче. И даже в плей-офф происходили изменения. Не смог раскрыться Варнаков, не прибавили в своих снайперских качествах Ткачев и Малыхин. Оба по ходу регулярного чемпионата выручали команду в серии буллитов, но в плей-офф ушли в тень под напором агрессивной игры соперника.

Еще одна беда команды - травмы. Редко когда на матч можно было выставить оптимальный состав, а уж в играх плей-офф травмы стали настоящим бичом команды. В итоге в решающих матчах с «Магниткой» толком не сыграли Лукоянов и Свитов, а это значительно снизило потенциал «Ак Барса».

И, наконец, о главном тренере. Билялетдинов, повторимся, выжал из данного состава максимум. И даже выигрыш у «Металлурга» не оставлял команде никаких шансов в финале Кубка Гагарина против питерского СКА.

Устал ли главный тренер, как говорят теперь многие, возьмет ли он на некоторое время паузу, сконцентрировавшись на работе в качестве вице-президента клуба, - все это пока в тумане. В «Ак Барсе» кадровые вопросы решаются, как правило, после собрания акционеров. И многочисленные слухи о том, что «Ак Барс» возглавит Квартальнов или кто-то другой, что Билялетдинов уйдет тренером в «Локомотив» - все это из области ненаучной фантастики. Подождем - увидим.