Меньше двух недель осталось до великого православного праздника - Пасхи

Когда я была маленькой, в это время у нас с бабушкой начиналась предпраздничная суета. Мы собирали яркие линяющие лоскутки для того, чтобы позднее красить ими яйца. Аккуратненько выдували яйца, предназначенные для омлета или теста, чтобы потом раскрасить скорлупки или оклеить картинками. Но главное, делали зеленую горку.

Зеленая горка - древнейшее украшение праздничного стола на Пасху. В старину в семьях с маленькими детьми на зеленую горку взрослые тайком подкладывали угощения или подарки и говорили детям, что «это принес зайчик».

Бабушка не считала нужным лукавить со мной. Мы просто готовили интересную поделку и вместе радовались, если получалось удачно.

Сделать такую горку несложно. Раскладывали семена овса на мокрую вату, уложенную в неглубокий поднос. Поливали и наблюдали, как появляются первые ростки, как наша горка (а пока еще полянка) становится все зеленее и зеленее. Знали: чем выше травка, тем ближе праздник!

Накануне Пасхи поднос ставили в центр праздничного стола, приподняв одну сторону с помощью небольшой подставки. Обкладывали горку крашеными яйцами, конфетами, моими мелкими игрушками.

Сделать конструкцию на конусе я попробовала гораздо позднее - занялась этим со своими внучками. Теперь вместо ваты можно использовать синтепон или поролон. А вместо овса проще взять семена кресс-салата или травки для домашних животных. Всходят они буквально за несколько дней.

Семена кресс-салата нужно смочить - тогда они становятся клейкими и легко «намазываются» на основу. Поливать осторожно, чтобы не смыть семена. Лучше при помощи опрыскивателя. Если в помещении сухой воздух, надо это делать несколько раз в день. Будущую горку поставить на тарелке в светлое теплое место. Украшение ее зависит от вашей фантазии.

Между прочим, после праздника кресс-салат можно покрошить в салат, а траву отдать домашним животным. Они тоже соскучились по ней.