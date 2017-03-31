Социологи представили данные исследования, посвященного выбору идеальной профессии для детей.

Как показал ежедневный опрос «ВЦИОМ-Спутник», самой привлекательной сферой занятости для своих детей родители традиционно считают медицину. Среди жителей нашей страны, имеющих подрастающих детей или внуков и давших содержательные ответы на вопрос (без подсказок) о выборе профессии для ребенка, каждый третий (35% в 2017 году, 12% в 2005-м) называет профессии врача, медработника.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на втором месте в списке, составленном по оценкам родителей, профессия военнослужащего. В последние годы она стала считаться более привлекательной (6% в 2012-м, 13% в 2017-м). В топ-5 так называемого народного рейтинга также вошли юриспруденция (11%), педагогика (10%), рабочие профессии (10%).

Более привлекательными сегодня по сравнению с 2005 годом кажутся профессии инженера (9% против 4%), спортсмена (7% против 1%), полицейского (5% против 0%), строителя (5% против 0%). В то же время финансовое дело уже не считается актуальной сферой деятельности. Если в 2009 году профессию финансиста/бухгалтера выбрали бы для ребенка 17% родителей, то сейчас - только 9%. Частными предпринимателями (бизнесменами) в 2005-м хотели бы видеть своих детей 7%, в 2017-м - 2%.

Данные прокомментировала директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова: «Благодаря принятию мер, направленных на повышение уровня материального обеспечения и социального статуса представителей таких профессиональных групп, как медики, педагоги, военнослужащие, привлекательность работы в этих сферах существенно возросла. Структура ожиданий россиян относительно профессионального будущего детей сегодня в большей степени, чем десятилетие назад, соответствует актуальным запросам рынка труда, что обеспечивает потенциал для гармоничного развития общества».

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен путем телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом

1800 респондентов.