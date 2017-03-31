С наступлением весны работающие люди все чаще задумываются о предстоящих летних отпусках. А впереди еще май с праздничными днями. Сколько дней требуется организму, чтобы по-настоящему расслабиться и забыть о делах?



Об этом «КВ» беседуют с врачом-психотерапевтом высшей квалификационной категории, заслуженным врачом РТ, заведующим амбулаторно-поликлиническим психотерапевтическим отделением с дневным стационаром Республиканской клинической психиатрической больницы им. акад. В.М.Бехтерева Гумаром Зиатдиновым.



- Гумар Махмутович, сколько дней нужно человеку, чтобы отдохнуть и набраться сил?

- Непрерывный отпуск должен длиться не менее трех недель и не более четырех. Организм человека расслабляется лишь на 4 - 5-й день отдыха. Только к этому времени сотрудник полностью освобождается от мыслей о делах и погружается в расслабленное состояние. Двух недель отдыха мало, чтобы набраться сил. Особенно неправильно поступают те, кто продолжают работать в период отпуска. Они по пять раз на дню проверяют электронную почту, отправляют отчеты, думают о незаконченных делах. Важно уметь отключаться от работы. Интересно, что в Германии, к примеру, работники три раза в год по одному дню могут не выходить на работу. Причем им не нужно даже объяснять работодателю причины. Они просто звонят и сообщают, что сегодня берут отдых. У нас же люди не отгуливают даже положенные выходные.

- А сколько времени требуется сотруднику, чтобы вернуться в нормальный рабочий ритм?

- Для возвращения в рабочий ритм требуется до недели - в среднем около 3 - 4 дней. В этот стрессовый период руководителям важно проявлять мудрость: давать сотрудникам возможность спокойно, постепенно и с радостью входить в трудовые будни. Встряска коллектива в первые же дни после праздников результативности не прибавит. Наоборот, желательно расспросить работников о том, как прошли праздники, что интересного у них произошло. Сотрудники обязательно оценят понимание начальства и сами не позволят себе расслабиться в часы работы.

- Оправданно ли то, что представители одних профессий отдыхают более 50 дней, а других - около 30?

- Горняки, нефтяники, спасатели, судьи, учителя, сотрудники противочумных учреждений имеют дополнительные отпускные дни. Естественно, это оправданно. Одни вынуждены сталкиваться на работе с сильными психологическими нагрузками, другие соприкасаются с заразными материалами по особо опасным инфекциям, рискуют своей жизнью. Специфика подобных профессий - опасность, напряженность, вредность. В данном случае удлиненный отпуск - это компенсация дополнительной нагрузки во время работы и необходимый период для восстановления. Те же психиатры, к примеру, имеют до 35 дней дополнительного отпуска (помимо 28 дней обязательного).

Оказание психиатрической помощи - это действительно очень тяжелый труд. Многие в нашей стране недооценивают важность данной профессии, не знают ее особенности, но регулярно критикуют психиатров. Между тем им постоянно приходится иметь дело с тяжелыми расстройствами пациентов и человеческими страданиями. Психотерапевтам, психологам многое нужно пережить при работе с людьми в чрезвычайных обстоятельствах. Невозможно оставаться равнодушными при виде чужого горя. Согласитесь, офисный работник и сотрудник МВД имеют разные нагрузки. Поэтому дополнительные дни отдыха для граждан определенных профессий обоснованны.

- Некоторые считают, что в России слишком много нерабочих дней. А сколько отдыхают в других странах?

- Американцы, к примеру, отдыхают меньше, чем европейцы. У них даже нет закона, который устанавливает продолжительность отпуска. Все определяется договором, заключаемым между работодателем и сотрудником. В первый год работы американец может отдохнуть всего 10 дней. Лишь после 5 лет работы отпуск увеличивается до 15 - 17 дней. Возможно, в короткой продолжительности отпусков кроется один из секретов успеха американских компаний. Много трудятся и мало отдыхают японцы. Они настоящие трудоголики. А вот долгий отпуск имеют европейцы. В Германии, Испании, Швеции, Италии, Бельгии продолжительность отпуска составляет в среднем не менее 4 недель. Граждане Австрии, Дании отдыхают до 5 недель.

- Сейчас многие уже начинают планировать летние отпуска. Что надо учесть, чтобы вернуться на работу отдохнувшими и полными сил?

- Важно заранее распланировать свой отпуск, чтобы получить от него максимальный эффект. Лучше куда-нибудь уехать. Конечно, это зависит от финансовых возможностей. Но хочу отметить, что один день, проведенный в путешествии, равен проведенной дома неделе. Из отпуска нужно вернуться за несколько дней до выхода на работу, чтобы настроиться на рабочий режим.