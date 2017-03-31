В последние годы все большую популярность набирает фриланс - способ работы, когда человек не привязан к какому-то одному работодателю, может выполнять заказы для кого захочет и когда захочет. Для многих это возможность жить по собственному графику, правда, без фиксированной заработной платы и социального пакета. Такая деятельность, конечно, подходит не всем. А подойдет ли она врачам для того, чтобы решить проблему нехватки специалистов-медиков?



На эту тему высказался бывший министр здравоохранения РТ, депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. Он пообщался с журналистами перед встречей со студентами 6-го курса Казанского государственного медицинского университета. Депутат отметил, что все еще не решена проблема дефицита кадров в медицине.

- Сегодня нет государственной клиники, которая не нуждается в специалистах. Чрезвычайно актуальна данная тема в муниципальных образованиях. По всей стране такая ситуация. Недостаток кадров является многофакторной проблемой. В отрасли недостаточно изменений: врачи перегружены ненужной работой, нормативами. На них очень большая ответственность, которая не прикрыта страхованием, как во многих странах. Есть другая сторона вопроса: мы должны и дальше думать о повышении заработной платы врачей, чтобы они занимались своей деятельностью, могли работать в нескольких местах, необязательно в фиксированное время. Мы сейчас разрабатываем такую тему, как фриланс. Во многих странах талантливые врачи могут работать, оперировать в разных клиниках. Мы будем над этой темой думать, - подчеркнул спикер.

Также он отметил, что сейчас начинается реформа, которая изменит систему сертификации и аккредитации врачей. От этих преобразований будет многое зависеть.

- Происходящие в стране изменения системы допуска к профессиональной деятельности направлены прежде всего на то, чтобы врач непрерывно учился. Второе - индивидуальная подготовка, а не какие-то шаблоны. У каждого человека своя траектория, которая позволяет профессионально развиваться так, как ему хочется и как нужно конкретной медицинской организации. У крупной многопрофильной больницы одна задача, у специализированной клиники - другая, у районной больницы - третья. Еще один компонент системы - персональная аккредитация, когда врач отвечает перед независимой комиссией не только на вопросы, связанные со знаниями, умениями, но и проверяется на соответствие профессиональным стандартам. К примеру, умение взаимодействовать с пациентом - вокруг этого сейчас так много замечаний, поступающих в адрес врачей, - разъяснил ректор КГМУ Алексей Созинов.

Персональная аккредитация будет происходить в обязательном порядке после выпуска из университета. Без нее выпускник, имеющий диплом о высшем образовании, не сможет занимать должность. В последующем эта аккредитация будет происходить не реже одного раза в пять лет, а также при изменении профессионального статуса.