В преддверии съезда народов Татарстана, который пройдет в Казани 22 апреля, мы знакомим читателей с представителями народов мира, проживающими в нашей республике. Председатель Союза арабских студентов РТ Алхамсс Ясер Шафик рассказал о том, чем похожи Палестина и Татарстан, как с помощью продуктового рынка можно учить русский язык и за что он так полюбил Казань.



- Ясер, как вы оказались в России?

- Я родом из Палестины. В нашем арабском мире принято, что, оканчивая школу, учащиеся сдают экзамены. Если выпускник получает высокие баллы, у него появляется возможность учиться за границей. Мой старший брат учился в России в городе Саратове. Каждый год он отправлял моей семье фотографии российских городов, которые посетил. Тогда еще не был так широко распространен интернет, поэтому фотографии вкладывали в обычные письма. Каждый раз, когда я смотрел на эти снимки, у меня что-то загоралось внутри. Узнав, что сдал выпускные экзамены на «отлично», я понял: теперь могу учиться за границей. Воспринял это как знак. Новость была неожиданностью для всех, но в первую очередь для меня самого. Я боялся ехать за границу, хотя очень этого хотел. Брат сказал, что не пустит меня в Россию, так как он на себе почувствовал российский зимний холод. Я его не слушал, но окончательное решение все равно оставалось за отцом: в моей стране принято, если он запретит что-то, то спорить нельзя. Мой же отец сказал, если у меня все получится и я уверен в себе, то он будет не против моей учебы в России.

- А в каком городе вы начали учиться?

- Меня отправили в Волгоград. Это был 2003 год. Помню забавный случай, приключившийся со мной, когда я приехал туда. В общежитии стал разбирать свой чемодан. Открыв его, нашел килограмм лимонов. Ребята со старших курсов, с которыми я жил, смеялись и удивлялись: почему лимоны? На самом деле чемодан собирала моя мама, а я в это время стоял и молчал, не смел ничего ей говорить: прощались ведь надолго. И оказывается, мама сильно боялась, что я заболею, поэтому и положила мне целый пакет лимонов.

- Ясер, вы ведь приехали, не зная русского языка. Как он вам давался?

- После полугода обучения в Волгограде я уже мог хорошо изъясняться на русском. Но, конечно, в разговоре еще трудно было все понять. И чтобы улучшить свой русский язык, я летом ходил на рынок к бабушкам и дедушкам, которые продавали клубнику. Разговаривал с ними, и таким образом моя речь становилась все лучше и лучше.

- Как произошло ваше знакомство с Казанью?

- Я понял, что Волгоград не мой город, спустя год обучения. Почему-то не смог его принять. В 2004 году приехал в Казань на майские праздники, чтобы посмотреть город и отдохнуть. До этого я уже не раз слышал восторженные отзывы о вашем городе. Но когда приехал и увидел его сам, понял, Казань - мой город. Тогда же посольство предложило мне учиться в Таганроге. Но я в то время был бы первым студентом-иностранцем в Таганроге, поэтому меня одолел страх. Если бы мне сказали ехать в Таганрог или домой, я выбрал бы дом. Попросил, чтобы меня перевели в Казань на любую специальность. Получилось договориться с Казанским энергетическим университетом, который принял мою заявку. Мне еще предлагали остаться в Волгограде, но я быстро собрал свои вещи и уехал. Конечно, и сейчас вспоминаю много хороших моментов, связанных с Волгоградом. Но в Казани даже воздух другой, царит свободная и дружественная атмосфера. Здесь много от Востока. Я удивился, насколько гармонично сосуществуют православная церковь и мечеть. Эта гармония проявляется во всем. Казань - она для всех. Я принял ее, а она приняла меня.

- Как был создан Союз арабских студентов?

- Вместе со мной в Казани учились еще 150 студентов-иностранцев из арабских стран. Но, к сожалению, на тот момент каждый был сам по себе. Я и еще несколько ребят подумали: почему бы не создать организацию, в которой студенты из арабских стран могли бы активно общаться и помогать друг другу? 150 человек - и никто о них не слышит. Почему бы не познакомить россиян с нашими арабскими обычаями? Мы решили создать Союз арабских студентов, чтобы была возможность показать свою культуру. Было нелегко получить разрешение о его создании. Наш первый председатель очень мучился с этим вопросом, но добился своего. Союз существует с 2007 года. В нем около тысячи человек. Из них триста - активисты. В нашей организации всего пять отделений: спорт, культура, проблемы со студентами, государственное отделение и информационный блок.

- Ясер, расскажите о своей семье.

- Начну с того, что в Палестине редко увидишь девушку без платка. Мне поначалу было тяжело из-за этого: уехал из закрытого общества, а приехал в открытое. Непривычно было видеть рядом с собой девушек, не прикрывающих голову платком. Когда уже учился в Казани, в параллельной группе случайно увидел девушку, которую сначала принял за арабку, потому что она была в платке и длинной юбке. Спросил у своих друзей: она русская или иностранка? Они не знали. Тогда я написал ей записку на русском языке. Она ответила ровным почерком без ошибок, что ее зовут Резеда. И тогда мне ребята сказали, что это татарское имя и она татарка.

Мы начали встречаться, я познакомился с ее родителями, сообщил о своем намерении жениться. Нас отговаривали, говорили, что мы еще молоды. Но я сказал, что не могу иначе, но и без согласия ее родителей не женюсь. Со временем ее отец узнал меня поближе и дал свое согласие. Мы поженились, и у нас родился сын. Сейчас ему 9 лет. Моханнад говорит на четырех языках - татарском, русском, английском и арабском. Я часто разговаривал с ним на арабском, когда он был младше, но так как его мама татарка, он разговаривает больше на татарском. Но я все равно стараюсь общаться с ним на арабском, чтобы знал язык.

- Ясер, какие праздники отмечают в Палестине? Есть ли сходство культуры Палестины и Татарстана?

- Я помню, как мы с семьей отмечали у себя в Палестине праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам. Когда же учился в Волгограде, не мог эти праздники прочувствовать, потому что там не было такой атмосферы. Переехав в Казань, попал в республику, для которой эти праздники являются национальными и главными. Обязательно всем союзом отмечаем Курбан-байрам и Уразу-байрам.

В Палестине, как и в России, отмечают Новый год, Рождество. Я слышал об этих праздниках, но никогда не отмечал. Приехав в Россию, очень полюбил их. Считаю, если родители воспитали ребенка правильно, его культура никогда не поменяется. Я не чувствую большой разницы между культурой Палестины и Татарстана. Казань благоустраивают, поддерживают, здесь развивают местную культуру и делают все для того, чтобы тут было комфортно.

- Как часто вы ездите домой?

- За все время, что я живу в России, ездил домой только один раз. Когда уезжал в 2003 году, оставлял родителей еще молодыми, а увидев их только в 2010, осознал, как быстро летит время. В тот приезд мы собрались куда-то поехать. Я садился в машину вместе с женой и сыном, и вдруг к нам подсел какой-то парень. Я его не узнал, а оказалось, это мой племянник!

- Какие мероприятия проходят в вашем Союзе?

- Каждый год мы проводим спортивные турниры по футболу, шахматам. Зимой вместе отмечаем Новый год, катаемся на коньках. Всегда готовим концерт к 8 Марта. А летом обязательно выезжаем куда-нибудь отдохнуть, иногда и на теплоходе. 18 января отмечаем День арабской культуры. Когда мы пригласили гостей на День арабской культуры, пришло столько людей, сколько еще ни разу не посещало Дом дружбы народов. Мы стараемся показывать свою культуру казанцам, и она им вправду интересна.