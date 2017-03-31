В первый день апреля, несмотря на праздник юмора, многим молодым людям в России становится не до смеха, ведь по всей стране начинается весенняя призывная кампания, которая продлится до 15 июля. Впрочем, учитывая условия прохождения службы, улучшающиеся с каждым годом, армия постепенно перестает быть страшилкой для молодых ребят.

Об особенностях весенней призывной кампании 2017 года в Татарстане в ходе пресс-конференции рассказали военный комиссар РТ Сергей Погодин и военный прокурор Казанского гарнизона Андрей Сысолятин.

Кому служить

В общей сложности ряды Вооруженных сил РФ весной нынешнего года пополнят 152 тысячи человек, из которых 4 тысячи - из Татарстана. В 2017 году призыву подлежат молодые люди 1990 - 1999 гг. рождения. Первые отправки на места службы планируются 17 апреля.

Тем не менее явиться в военкоматы для прохождения медкомиссии следует куда большему количеству призывников - 19 тысячам человек. Это необходимо для ведения учета состояния их здоровья. По словам Сергея Погодина, 78% татарстанских призывников годны к службе в армии.

Как и в прошлые годы, предпочтение будет отдаваться гражданам, имеющим высшее или среднее профессиональное образование. Из запланированных к отправке на службу 4 тысяч человек таких окажется более 70%.

Где служить

Из всех татарстанских ребят 41,7% отправятся служить в сухопутные войска. Прочие пополнят ряды воздушно-космических сил, Росгвардии, военно-морского флота, ракетных войск стратегического назначения и ВДВ. Значительная часть призывников из Татарстана будет проходить службу недалеко от дома - в частях Центрального военного округа. При этом около 1500 человек отправятся в 46 частей, над которыми шефствует республика.

Как и прежде, наши земляки пополнят ряды Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля и 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Москвы.

Отдельного упоминания заслужила возможность прохождения альтернативной гражданской службы. Таковой могут воспользоваться граждане, чьи убеждения или религиозные взгляды не позволяют проходить воинскую службу, а также представители малочисленных коренных народов России. В общей сложности в ходе весеннего призыва 2017 года в республике планируется назначить альтернативную гражданскую службу 22 гражданам, большинство из них будут работать в почтовых отделениях.

Как служить

На сборных призывных пунктах помимо формы и вещевого довольствия ребята получат индивидуальные рационы питания на время пути, а также две электронные карты. Одна карта содержит данные о призывнике, вторая - банковская, на которую будет поступать денежное довольствие в 2000 рублей (3000 рублей - для сирот). Баланс этой карты могут пополнять и родители призывника.

С нынешнего года бесплатные сотовые телефоны будут выдавать только призывникам-сиротам. По словам Сергея Погодина, это связано с тем, что в последние годы практически все призывники отправлялись на службу с собственными телефонами. А вот бесплатные сим-карты в рамках федерального проекта «Позвони маме» будут выдаваться по-прежнему, при этом появилась возможность выбора оператора связи. Вторая сим-карта будет выдаваться родителям. Первые 20 минут разговора будут бесплатными, также на счет призывника из бюджета РТ будет зачислено 100 рублей.

Законность решений призывных комиссий, а также соблюдение полноты норм довольствия призывников будут контролироваться сотрудниками военной прокуратуры, отметил Андрей Сысолятин. Родители призывников имеют право присутствовать на заседаниях призывной комиссии. Кроме того, администрациями муниципальных районов регулярно организуются посещения воинских частей и телемосты с ними.

О службе по контракту

Сергей Погодин напомнил, что граждане, имеющие высшее образование, могут отказаться от срочной службы в армии, заключив контракт на 2 или 3 года. На данный момент в Думе РФ рассматривается законопроект, после принятия которого таким правом смогут воспользоваться и граждане со средним профессиональным образованием.

По словам военного комиссара РТ, зарплата военнослужащих-контрактников колеблется от 20 до 70 тысяч рублей. При этом контрактная служба дает военнослужащему ряд преимуществ: обеспечение питанием, медицинским обслуживанием и бесплатным жильем. Через три года после начала службы появляется возможность взять ипотеку, а еще через три года - возможность выкупить квартиру в сельской местности. В качестве примера Сергей Погодин привел своего сына - капитана Вооруженных сил РФ, который после девяти лет службы приобрел трехкомнатную квартиру в Липецке. «Где на гражданке за шесть лет можно получить квартиру от государства? Нигде», - резюмировал он.