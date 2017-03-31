Год назад Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ презентовало открытие шатровых ярмарок. В Казани должны были открыть по одной в каждом районе города. Судьбу ярмарки на Максимова отслеживают «Казанские ведомости».

Наша газета писала о том, что эта торговая точка в Авиастроительном районе пустует и не пользуется спросом ни у фермеров, ни у горожан (№167 от 18 ноября 2016 года). Спешим сообщить: наш сигнал дошел до нужных кабинетов и самих продавцов. Сельчане теперь каждую субботу приезжают на торговую площадку. Но, посетив ее в очередной раз, наши корреспонденты выяснили, что радости от этого большой нет ни у фермеров, ни у жителей района.

Начнем с самого главного для обеих сторон - удобства и безопасности. Как показала практика, благоустроенная территория под навесом слишком мала. Для того количества машин, что приезжают по субботам, необходимы еще два таких шатра или большая асфальтированная площадка.

- Прилавки отличные, широкие, удобные, - говорит представительница фермерского хозяйства из Высокогорского района Фарида Ахметшина. - Но на всех не хватает. Чтобы их занять, надо приезжать пораньше. А еще покупателям приходится пробираться через грязь, потому что дорожки из брусчатки вдоль прилавков узкие.

Неужели нельзя было довести брусчатку до тротуаров? Нам, продавцам, плохо, потому что здесь в любое время сквозняки. Приходится укрываться от ветров палатками.

Кстати, минувшая суббота выдалась морозной, поэтому земля подмерзла, и ходить между торговыми рядами, палатками и автолавками было сносно. Если бы шел дождь или мокрый снег, то пришлось бы месить грязь. К тому же никуда не пристроишь сумки, пока достаешь кошелек или укладываешь покупки.

- Не сказать, что нам здесь нравится, - делится впечатлением другой продавец - Айдар Фазылзянов из Буинского района. - Палатки, коробки с товаром приходится ставить прямо в грязь. Как результат - испорченный товарный вид. Да и некомфортно нашим дорогим покупателям: то ли на прилавки смотреть, то ли под ноги, чтобы не угодить в грязное месиво и лужи. Нравилось нам работать на площадке перед торговым центром на Ленинградской. Территория полностью асфальтированная, сухо, чисто, есть куда поставить машины, автолавки. Кому мы там помешали? А если нельзя торговать на той площади, так сделайте здесь нормально!

- А еще на Ленинградской была возможность сходить в нормальный теплый туалет, руки там помыть с мылом, - включается в разговор супруга Айдара Малика. - Для нас это очень важно. А здесь куда пойти? Ну не под кусток же и не в подъезд жилого дома! Если уж власть взялась за дело, так пусть сделает все как положено, а не для галочки, чтобы отчитаться, мол, мы сельчанам все условия создаем для торговли.

Наш разговор невольно услышали покупатели и тут же отреагировали.

- Сельчане молодцы, - говорит Григорий Глебович, который пришел за свежими продуктами вместе с супругой Галиной Васильевной. - Ждем субботы, чтобы затариться у них по полной. Все свежее, вкусное, а главное, цены приемлемые. Вот на Пасху купили четыре лотка яиц по 50 рублей за десяток, свинину за 200 рублей килограмм, картошку по 20 рублей. Да масла сливочного с сыром. Все наше, татарстанское. Нам, пенсионерам, очень нужны такие ярмарки. Пусть уж городская власть до ума доведет начатое дело - территорию надо заасфальтировать, создать комфортные условия для сельчан. Они привозят нам все, что сами вырастили, приготовили. Что же мы, горожане, не можем их отблагодарить?

Есть еще вопросы и по поводу безопасности. Начиная от остановки общественного транспорта вдоль улицы Максимова и почти до трамвайных путей на улице Дементьева выстроились мелкие продавцы - сельчане торгуют луком-севком, а городские бабушки - вязаными носочками и прочим нехитрым товаром. За их спиной оживленное автомобильное движение. Проезжая часть, по которой несутся машины, совсем близко.

Выполнив редакционное задание, мы превратились в обычных горожан. Походив вдоль торговых рядов, набили продуктами три больших пакета, в которые вместились лоток яиц за 150 рублей (этот товар остается хитом продаж вторую субботу), копченая домашняя колбаса и рулет из индюшатины по 350 рублей за кило, говяжьи ребрышки за 290 рублей, липовый мед по 300 рублей за 300-граммовую баночку, свежие огурцы за 80 рублей и другое вкусненькое, чтобы побаловать близких.

Кстати

В Казани ежедневные шатровые ярмарки работают по семи адресам: ул. Юлиуса Фучика, 64, ул. Липатова, 7, ул. Закиева, 12, ул. Дементьева, 7, на пересечении ул. Беломорской и Гудованцева, ул. Батыршина, 20, ул. Лаврентьева, 10. Приобрести продукцию там можно с 7.00 до 12.00, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства РТ.