В апреле будет дан старт строительству второй очереди арендного жилья.
Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Юрий Аляшев.
В связи с высоким спросом арендного жилья в Иннополисе, Правительство РТ приняло решение о строительстве второй очереди арендного жилья. Согласно проекту, планируется построить шесть девятиэтажных жилых домов на 730 квартир с парковкой на уровне 1-го этажа. Жилая площадь квартир составит 33 кв. метра, 50 кв. метров и 70 кв. метров.
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