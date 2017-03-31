В «подземку» уже направлены дополнительные силы для усиления безопасности.
После инцидента, который произошел в Санкт-Петербурге, Казань быстро отреагировала на происходящее, усилив охрану на станциях метрополитена.
«В данный момент идет совещание всех правоохранительных органов. В него также вошел мой заместитель по безопасности. Принимаем решение, как будем усиливать меры безопасности. На данный момент уже началось усиление. Мы вводим дополнительных людей, дополнительных полицейских, будем стараться досматривать сто процентов всех пассажиров на предмет обнаружения взрывчатых веществ», – рассказал ИА «Татар-информ» генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов.
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