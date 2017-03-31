На синей ветке питерского метрополитена произошли взрывы. На данный момент, 10 человек погибли, около 50 пострадавших.

Взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга произошел между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Как сообщают СМИ, ссылаясь на свои источники, власти города перекрыли все входы и выходы на все станции питерского метрополитена. Также есть информация о взрыве на другой станции метро.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что рассматриваются все варианты произошедшего, но прежде всего это проявление террористического характера.