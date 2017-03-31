Обязанности Премьер-министра РТ исполняет Алексей Песошин.
Президент Татарстана Рустам Минниханов удовлетворил обращение Премьер-министра республики Ильдара Халикова об увольнении по собственному желанию, сообщает пресс-служба Президента РТ. Обязанности Ильдара Халикова до утверждения новой кандидатуры Премьер-министра возложено на первого заместителя Премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина.
Ильдар Халиков займет пост генерального директора АО «Управляющая компания «Татэнерго». Советом директоров АО «Управляющая компания «Татэнерго» принято решение, поддержанное единственным акционером общества – АО «Связьинвестнефтехим», назначить с 4 апреля 2017 года Халикова Ильдара Шафкатовича генеральным директором компании.
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