Сотрудники полиции Казани задержали 23-летнего молодого человека по подозрению в краже.

Заявление о краже из автомобиля поступило от местного жителя. Следствие установило, что следов взлома на транспорте нет.

Спустя время, сотрудники полиции задержали подозреваемого. Отпираться молодой человек не стал. Он рассказал, что воспользовался незакрытой передней дверью автомобиля и проник в салон, где украл магнитолу, которую вскоре сдал в ломбард.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу Казани, задержанный проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.