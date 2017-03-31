Злоумышленник незаконно получил денежные средства в размере 180 000 рублей.
В Татарстане возбудили уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп в крупном размере» в отношении железнодорожника, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.
По версии следствия, подозреваемый воспользовавшись служебными полномочиями, получил подкуп в размере 180 000 рублей. Ведется расследование. Устанавливаются все обстоятельства по факту данного преступления. Подозреваемому может грозить наказание в виде штрафа в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, либо в виде лишения свободы сроком от пяти до девяти лет.
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