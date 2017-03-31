В финале, который проходил в Московской области, приняли участие 8 лучших шахматисток по итогам отборочных турниров. По итогам турнира шахматистка из Казани заняла почетное третье место. Поздравляем с таким достижением Аделю и ее тренера Константина Ивановича Муравьева!