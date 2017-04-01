В Казани проводятся бесплатные занятия по интересам для пенсионеров. Сейчас ежемесячно городские клубы и дома культуры посещают около 2 тысяч человек.

С декабря 2016 года стартовала программа «Жизнелюб» для людей предпенсионного и пенсионного и возраста. Если в начале реализации проекта было вовлечено около 800 жителей города, то сейчас эта цифра увеличилась в два раза.

Наиболее активные пенсионеры проживают в Советском, Московском и Авиастроительном районах. Их интересуют танцы, вокал и садоводство. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил начальник Управления культуры Азат Абзалов.