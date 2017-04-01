Многодетных семей, претендующих на бесплатные земельные участки, становится больше.
Для многодетных семей Казани выделено 4900 новых участков. С 24 апреля начнут распределять земли в Сокурах и с начала мая этого года – в Каймарах. Там проведены работы по планировке и межеванию участков. Земли вблизи города достанутся родителям пяти и более детей. Это рядом с Константиновкой и Большими Дербышками. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил председатель Комитета земельных и имущественных отношений Ренат Галяутдинов.
Loading...