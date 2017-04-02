Волейболистки казанского «Динамо» в ответном матче полуфинала Кубка ЕКВ обязаны были выигрывать в трех или четырех сетах, так как только в этом случае наши девчата получали право на «золотой сет», в котором и решалось – кто станет финалистом.

Ситуация эта сложилась после того, как в первом матче в Стамбуле наша команда уступила в трех сетах. Но в отчетном матче наши девчата, стряхнув с себя усталость последних двух матчей, играли уже легко и вдохновенно, и первый сет выиграли достаточно уверенно и быстро – 25:18.

Следом с запасом был выигран и второй сет – 25:20. Через час «грязного» времени игры счет был уже 6:2 - и третий сет был выигран уверенно – 25:18 . Теперь все решалось в «золотом сете» - укороченном. Это был фактически уже новый матч – до 15 очков. Треть этого «матча» мы проигрывали, и все же выровняли игру, а затем и вышли вперед – 7:6. Но гости упрямы – 7:8. На подаче Подошвиной «Динамо» вырывается вперед на два очка - 11:8. Неудержимы Василева и Воронкова – 13:9. И вот матч-бол- 14:10. И вот она, победа – 15:11.

Динамовки Казани – в финале Кубка ЕКВ, где соперником их будет клуб из Италии.