В Казани старт программы состоится в Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма, которая находится в Деревне Универсиады. Откроет мероприятие Посол Казани, города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России Ирек Зиннуров.

Об этом сообщает департамент медиа и коммуникаций АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».