4 апреля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани стартует программа обучения волонтеров для участия в проведении Кубка Конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

В Казани старт программы состоится в Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма, которая находится в Деревне Универсиады. Откроет мероприятие Посол Казани, города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России Ирек Зиннуров.

Об этом сообщает департамент медиа и коммуникаций АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».