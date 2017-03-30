Футболисты казанского «Рубина» в домашнем матче чемпионата РФПЛ против «Зенита» почти весь первый тайм пытались на равных играть с «Зенитом», но это было кажущееся равновесие. Как только «Зенит», пристрелявшись к воротам Рыжикова, заиграл побыстрее, так защита хозяев дрогнула.

Сначала на 36-й минуте Бурлак проиграл верховую борьбу Дзюбе, и тот с близкого расстояния головой послал мяч под перекладину – 0:1. А на 40-й минуте Данни воспользовался нерасторопностью защитников «Рубина» и ловко подрезал мяч в дальний от Рыжикова угол ворот – 0:2.

Люди, хорошо знающую статистику результативности «Рубина» в чемпионате, поняли – эту игру команде Грасии уже не спасти. Так оно и случилось – счет не изменился: и замены казанцам не помогли, а «Зенит» взял свои три очка легко и красиво, с запасом.