Сначала на 36-й  минуте Бурлак проиграл  верховую борьбу Дзюбе, и тот с близкого расстояния головой послал мяч под перекладину – 0:1. А на 40-й минуте Данни воспользовался нерасторопностью защитников  «Рубина» и ловко подрезал  мяч в дальний от Рыжикова угол ворот – 0:2.

Люди, хорошо знающую статистику результативности «Рубина» в чемпионате,  поняли – эту игру команде Грасии уже не спасти. Так оно и случилось – счет не изменился: и замены казанцам не помогли, а «Зенит» взял свои три очка легко и красиво, с запасом.